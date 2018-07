Educação Pesquisa: 1 a cada 3 universitários estão insatisfeitos com a faculdade Levantamento realizado pelo site Quero Bolsa mostra que maior concentração de queixas está na qualidade de atendimento prestado pelas universidades

Cerca de um a cada três universitários, ou 29% deles, estão descontentes com as suas instituições de ensino. A informação foi levantada pelo Quero Bolsa - plataforma de inclusão de jovens no ensino superior do País - e tem como base a avaliação de aproximadamente 30 mil estudantes matriculados em 1.288 universidades brasileiras. Os dados foram retirados a partir da seção de reviews do site, onde os alunos podem descrever sua opinião em itens como qualidade de ensino, corpo docente, infraestrutura, entre outros. Para chegar ao resultado foi aplicada a metodologia Net Promoter Score (NPS), ferramenta que avalia o grau de satisfação e fidelidade dos consumidores de qualquer tipo de produto ou serviço, por meio da questão “O quanto você recomendaria a sua faculdade aos seus amigos”. O aluno tem a possibilidade de indicar uma nota na escala de 0 a 10, onde 0 significa “Não recomendaria de jeito nenhum” e 10 significa “Recomendaria com certeza”.

“A amostragem é um alerta para as instituições de ensino, uma vez que demonstra uma elevada presença de alunos descontentes. Se somado ao percentual de indiferentes (13%), percebemos que praticamente metade dos estudantes não promovem as universidades junto as pessoas de sua convivência”, explica Marcelo Lima, diretor de relações institucionais do Quero Bolsa.

O levantamento também identificou quesitos que apareceram, de maneira espontânea, com grande frequência nas avaliações redigidas pelos universitários. A interpretação destes dados permitiu elencar quatro grupos: professores, faculdade, atendimento e estrutura.

De longe, a maior parte das queixas recai sobre a qualidade do atendimento aos alunos. Esse item foi o único que apresentou um grau de insatisfação superior aos depoimentos positivos - quase três vezes mais. Parte da responsabilidade por esse resultado é atribuída às secretarias das faculdades, que majoritariamente são citadas no campo relacionado aos fatores negativos. “Filas e demora para resolução de solicitações são os principais motivos alegados pelos estudantes”, revela Lima.

Por outro lado, o corpo docente é o grupo que mais recebe elogios, aparecendo em destaque nas análises positivas das instituições de ensino. Enquanto os professores são motivo de satisfação em 52,6% das avaliações, apenas 9,9% avaliam esse ponto de forma negativa. O segundo item melhor avaliado é a infraestrutura das instituições, com 21,9% das ocorrências positivas e 6,5% de insatisfação. A faculdade como um todo aparece de maneira balanceada com ocorrência quase igual entre promotores e detratores, o que vai ao encontro com o resultado aferido na metodologia NPS.

