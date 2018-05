#somostodoscaminhoneiros Pesquisa Datafolha revela que 87% dos brasileiros são a favor da paralisação "Para 96%, o presidente Michel Temer (MDB) demorou para negociar"

Pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta-feira (30), aponta que 87% dos brasileiros apoiam a manifestação dos caminhoneiros, que completa dez dias de greve. Já 10% são contrários, 2% são indiferentes e 1% não soube opinar.

O levantamento foi feito por telefone com 1.500 pessoas e publicado hoje no jornal Folha de São Paulo. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Ainda segundo a pesquisa, 56% aprovam o prosseguimento da greve, enquanto 42% é favorável ao fim do movimento.

Para 96%, o presidente Michel Temer (MDB) demorou para negociar. Outros 3% acreditam que o presidente agiu no momento certo. Dos entrevistados, 53% tiveram problemas para abastecer os veículos. A maior parte (42%) avalia que os caminhoneiros autônomos são os responsáveis pelo movimento.

Para 31%, a responsabilidade é das empresas transportadoras.Uma minoria (7%) crê em autoria compartilhada do movimento. Outros 5% acreditam que Temer e políticos são responsáveis pela paralisação.

A greve nacional pela mudança na política de combustíveis começou em 21 de maio. Desde então, o governo federal divulgou duas tentativas de acordo, mas a greve dos caminhoneiros prossegue. Na proposta da União, a redução no preço do óleo diesel será de R$ 0,46 por litro.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) decretou situação de emergência, reduziu a pauta fiscal do combustível a partir de junho e vai reduzir alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de 17% para 12% se a greve acabar.