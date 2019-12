Dourados PESQUISA DO PREÇO DA CARNE DEZEMBRO 2019

A Prefeitura de Dourados através do setor de fiscalização do PROCON de Dourados realizou, no dia 04 de dezembro, coleta de preço de carne praticado em 18 (dezoito) estabelecimentos na cidade de Dourados. Foram pesquisados carne bovina, suína, aves e ovinos.

A diferença encontrada entre o estabelecimento com menor preço e o com maior preço (considerando os que tem todos os produtos da pesquisa) é de 73,2%.

O Filé Mignon apresentou variação de 140,66% entre o menor e o maior preço (menor: 34,90 e maior: 83,99). No Lombo Suíno a diferença encontrada entre o menor e o maior preço foi de 143,96%.

Na carne de frango as fiscais encontraram diferença de até 123,76% na coxa e sobre coxa e 85,84% no Peito com osso.

A menor variação de preços foi de 18,97% no pernil ovina, ofertada com menor preço de R$ 36,90 e maior preço de R$ 43,90.

Seis produtos apresentaram diferença de mais de 100% entre o menor e o maior preço.

O PROCON alerta para os consumidores exigirem que da carne seja retirado todas as impurezas, sebos e pelancas e observar a cor e o modo de conservação do produto.