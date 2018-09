Educação Pesquisa realizada por jornal confirma: IDEB subiu em todas as etapas em MS "Especialistas defendem adoção de lei de "responsabilidade educacional""

Avanço das notas foi um dos compromissos assumidos pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que é candidato à reeleição pelo PSDB.

Um dos mais importantes Jornais do país, o Estadão, registra os melhores e os piores governos que enfrentam queda no Ideb, especialistas defendem adoção de lei de “responsabilidade educacional”. MS mais uma vez supera todas as etapas e se mantem entre os Estados que mais investem e valorizam a educação.

A qualidade do aprendizado dos alunos das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul (REE) melhorou em 2017. Isso é o que revelam os números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o principal indicador sobre a qualidade do ensino no Brasil.



Os dados foram divulgados na segunda-feira (3). As escolas da rede pública estadual avançaram em todas as etapas da educação: anos iniciais do Ensino Fundamental (4ª série e 5° ano), anos finais do Ensino Fundamental (8ª série e 9° ano) e Ensino Médio (3° ano).

O avanço das notas foi um dos compromissos assumidos em 2014 pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que é candidato à reeleição pelo PSDB. “Melhoramos os indicadores do aprendizado dos nossos alunos com investimentos”, afirma Reinaldo.



“Valorizamos os professores, pagamos o melhor salário do Brasil, fizemos formação continuada do magistério e melhoramos as estruturas das nossas escolas. Tudo isso para que o aluno tenha tranquilidade e projeto curricular que melhore o conhecimento”, completa.



Notas



Nos anos iniciais do Ensino Fundamental a nota da Rede Estadual de Ensino (REE) foi 5,6 em 2017 - acima da meta estipulada pelo Ministério da Educação (MEC), que era de 4,9. Na última avaliação, em 2015, a média da 4ª série e do 5º ano do Estado foi de 5,4.



Nos anos finais do Ensino Fundamental a nota obtida este ano foi de 4,6 - também acima da meta estabelecida pelo MEC, que era de 4,4. Em 2015, a nota média do Ideb da 8ª série e do 9° ano das escolas estaduais foi avaliada em 4,1.



A nota do Ensino Médio (3° ano) também melhorou, mesmo ficando abaixo da meta definida pelo MEC. Subiu de 3,5 em 2015 para 3,6 em 2017. A meta era de 4,2. O Ideb é divulgado a cada dois anos em âmbito nacional, para cada escola, rede, município e estado.



Ideb



O Ideb é o indicador geral da educação nas redes pública e privada. Para chegar à nota, o MEC calcula a relação entre rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) e desempenho em português e matemática na Prova Brasil, aplicada para crianças e jovens das séries avaliadas.