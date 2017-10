Levantamento Pesquisa reforça aprovação pelos passageiros dos aeroportos brasileiros Maioria dos usuários classificou terminais como bons e muito bons. Em uma escala de 1 a 5, viajantes deram nota 4,38 aos aeroportos

Foto: Ricardo Lima/Aeroporto de Viracopos

Os aeroportos brasileiros são considerados bons ou ótimos por 92% da população. É o que aponta a Pesquisa de Satisfação do Passageiro do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Em uma escala de 1 a 5, os viajantes classificaram os terminais em 4,38.

Feito entre julho e setembro, o levantamento mostra o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), com a nota mais alta do País: 4,78; seguido pelo terminal Afonso Pena, em Curitiba (PR), com 4,74 pontos. Mais da metade deles, 58%, declarou que viaja a trabalho. Já 30%, responderam que viajam a lazer.

Ao todo, 13.649 passageiros responderam à pesquisa em 15 aeroportos. A partir de novembro, mais terminais vão integrar a amostra: Goiânia (GO), Belém (PA), Maceió (AL), Vitória (ES) e Florianópolis (SC).