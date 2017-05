Cidade Pesquisa sobre uso correto de medicamentos entrevistará mil em MS

Cinco de maio é o Dia Nacional do uso Racional de Medicamentos. E para avaliar a conduta do sul-mato-grossense quanto a forma correta de se utilizar remédios, orientar e quantificar os adeptos da automedicação, farmacêuticos entrevistarão cerca de 1000 pessoas em Mato Grosso do Sul, sendo a maioria em Campo Grande. A ação que será desenvolvida 16 municípios de MS, com concentração na capital, na Avenida Afonso Pena, 3372, Centro, a partir das 8h.

No local também serão realizados procedimentos como aferição de pressão, teste de glicemia, avaliação corporal, esmaltação, distribuição de brindes e aplicação de maquiagem à comunidade. “É uma oportunidade de avaliarmos o comportamento dos nossos clientes, e verificarmos alternativas de modificar a rotina daqueles que praticam a automedicação, devido aos riscos dessa prática”, esclarece a superintendente da Rede São Bento, Flávia Buainain.

“Aproveitaremos a oportunidade para a reinauguração da unidade, marcando a nova trajetória da empresa, agora focada no atendimento personalizado e acompanhamento contínuo dos clientes”, ressalta Flávia.

Serviço

O quê? Pesquisa - Dia Nacional do uso Racional de Medicamentos

Quando? 05 de maio, a partir das 08h

Onde? Avenida Afonso Pena, 3372