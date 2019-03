Pesquisador alemÃ£o realiza palestra em Dourados no dia 15

Dourados Pesquisador alemão realiza palestra em Dourados no dia 15

A unidade de Dourados da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) recebe no próximo dia 15 de março, às 10h, a palestra do pesquisador alemão M. Hinterstein, intitulada “Multiscale characterisation of functional ceramics”.

A palestra é uma parceria entre o Cepemat-PGRN-UEMS (Centro de Pesquisa em Materiais – Pós-Graduação em Recursos Naturais) e o Laboratório de Materiais Cerâmicos e Tecnologia do Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KWT-IAM-KIT).

O evento ocorrerá no anfiteatro do bloco A, da UEMS/Dourados.