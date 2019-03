UCDB Pesquisadora da UCDB avalia produtividade e componentes de produção de sementes em híbridos ssp

“Produtividade e componentes de produção de sementes em híbridos em ssp” foi tema do estudo desenvolvido por Cássia Oliveira Camargo Barros de Arruda. A mestranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) fez a pesquisa sob a orientação do professor Dr. Rodrigo Gonçalves Mateus.

Ao expor a dissertação desenvolvida para a banca avaliadora, Cássia apresentou os componentes de potencial produtivo em híbridos de Brachiaria — gênero de gramínea, utilizado, principalmente, para pastagens na produção de gado de corte e leite. Segundo a mestranda, o experimento foi realizado em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e está na primeira fase. “Durante o projeto iniciamos um processo de melhoramento vegetal, tentamos aumentar a produção da planta. Geralmente se produz cinco sementes e o intuito é passar a produzir 50”, esclareceu a pesquisadora.

Segundo Cássia foi utilizado um método de melhoramento para desenvolver o estudo: “Optamos pelo cruzamento, que prepara um híbrido de uma planta apolítica com uma assexuada. Durante a união dos dois gera-se uma enorme progênie de filhos e a partir daí analisamos quais filhos combinaram as melhores características parentais. Dessa forma, entendemos quais são os melhores produtores de sementes”, detalhou a mestranda.

Participaram da banca avaliadora, junto com o orientador da pesquisa, a coorientadora e pesquisadora da Embrapa, Dra. Jaqueline Rosimeire Verzignassi, a Dra. Josimara Nolasco Rondon (Faculdade NovoEste e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Dr. Denilson de Oliveira Guilherme (UCDB) e Dr. Jaimy Ferrari Neto (UCDB).