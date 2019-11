Pet Shop Pet Shop é furtado pouco tempo depois de mudança e prejuízo supera R$ 8 mil Mais de trinta itens foram levados e câmeras de segurança não conseguiram registrar placa do veículo suspeito

Porta arrombada e sem maçanetas foi a situação encontrada por proprietário de pet shop ao chegar hoje (5) pela manhã no prédio do bairro Bom Jardim. Ele mudou a loja para novo endereço apenas há quatro dias e hoje foi alvo de ladrões. Entre dinheiro do caixa e produtos levados, o prejuízo estimado supera R$ 8 mil, diz o empresário.

Mais de trinta produtos foram levados durante esta madrugada. A lista envolve medicamentos, alimentos, produtos de higiene e vermífugos. De acordo com o proprietário, que preferiu não se identificar, foi possível manter a loja aberta, mas apenas vendendo ração e o que sobrou de acessórios.

Câmeras de segurança registraram movimentação de um homem parando na rua lateral ao pet shop com veículo Ônix e depois colocando sacos no porta-malas. “Não dá para ver placa ou identificar, mas a gente vê a movimentação e o carro”, disse o proprietário. O boletim de ocorrência ainda será registrado.