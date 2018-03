Operação Sothis II PF cumpre mandados de busca da 50ª fase da Lava Jato Nova etapa apura irregularidades em contratos da Transpetro

Na manhã desta sexta-feira (23), a Polícia Federal (PF) cumpre três mandados de busca e apreensão da 50ª fase da Lava Jato. A nova etapa foi batizada de Operação Sothis II.A PF afirma que as ordens judiciais tem relação com as investigações da 47ª fase da Lava Jato, que apuram irregularidades em contratos da Transpetro, noticia o G1.

Os agentes federais cumprem os mandados de busca e apreensão em Salvador, na Bahia, e em Campinas e em Paulínia, no interior de São Paulo. O Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba expediu as ordens judiciais.