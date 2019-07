Violação de túmulo PF de MS recebe vídeo e irá investigar com Polícia Civil violação de túmulo PF do RJ enviou vídeo filmado por um dos traficantes que violou túmulo, em Ponta Porã, a mando de Elton Leonel Rumich, o 'Galã"

A Polícia Federal em Mato Grosso do Sul recebeu do Rio de Janeiro o vídeo encontrado no celular de um traficante contendo o vilipêndio do cadáver de Jorge Rafaat Toumani. O material será enviado pela PF de MS à Polícia Civil, para trabalho conjunto de investigação.

O vídeo foi encaminhado pela PF do Rio de Janeiro. “Vamos colaborar com a polícia em tudo q for pedido; o que eles solicitarem sobre o caso, cada um fazendo sua atribuição”, explicou o superintendente da PF em MS, Cléo Mazzotti, que esteve hoje de manhã em evento na OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil) sobre segurança na fronteira.

Sem detalhar quais serão as atribuições, disse apenas que a investigação leva a crer que o mandante da violação do túmulo foi ordem de Elton Leonel Rumich da Silva, o Galã.

A violação do túmulo aconteceu no dia 15 de junho de 2017, um ano depois da execução de Rafaat. Naquele dia, três integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) foram ao cemitério Cristo Rei, em Ponta Porã, desenterraram o caixão do traficante e ateram fogo em seu corpo.

A cena foi gravada pelos criminosos e o vídeo encontrado no celular de Lucas Pereira Theodoro, preso em flagrante no dia 11 de agosto de 2017, durante operação da Polícia Federal que descobriu um “bunker” da facção paulista em Ponta Porã.

Além de Lucas, Jonathas Carlos Gonzales, conhecido como Zóio e Luiz Henrique da Silva, o Batata, foram identificados como autores do crime através da imagem. Em entrevista ao Campo Grande News, Linda Rafaat, irmã do traficante, disse que quer “paz no coração”, para deixar os mortos descansarem.