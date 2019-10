Cigarros PF e Bope apreendem 7 caminhões com 2,1 milhões de maços de cigarros Polícia identificou rotas usadas pelas organizações criminosas e prendeu 8 pessoas

A PF (Polícia Federal) e o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) apreenderam na madrugada desta sexta-feira (25) cerca de 2,1 milhões de maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Cerca de sete caminhões que estavam com a carga foram apreendidos e oito pessoas foram presas na zona rural de Itaquiraí, a 402 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações da PF, durante investigações foi identificada as rotas em áreas rurais utilizadas pelas organizações criminosas para levar produtos contrabandeados até os estados do Paraná e São Paulo. A polícia também descobriu que dois assentamentos eram utilizados como entreposto da rota do contrabando.

Sendo assim, nesta madrugada, sete caminhões que estavam estacionados nos assentamentos foram abordados durante ação da PF, Bope e também com o apoio da Força Nacional e PRF (Polícia Rodoviária Federal). Eles estavam carregados com cerca de 600 caixas de cigarros cada um. A polícia apreendeu também uma motocicleta, um vei?culo de passeio e prendeu oito suspeitos.

O material apreendido e os presos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Federal de Naviraí?, para serem tomadas as providências cabíveis. Essa e? considerada a terceira maior apreensa?o de cigarros registrada de uma so? vez pela delegacia de Navirai? e a mais expressiva em volume de apreensão realizada por equipes integradas da Operac?a?o Ho?rus.