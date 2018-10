João Doria PF faz apreensão de material irregular em comitê de João Doria

A Polícia Federal fez na manhã de hoje (19) uma busca e apreensão no comitê de campanha do candidato ao governo de São Paulo João Doria (PSDB). A ação atende a uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) após uma denúncia da coligação adversária, do atual governador Márcio França (PSB), de que estava sendo feita a confecção e distribuição de material de campanha irregular.

Os adesivos, que deveriam ser usados no próximo fim de semana, não continham o CNPJ da empresa da gráfica responsável pela impressão nem a identificação do autor da encomenda. O material foi apreendido no comitê localizado no bairro da Bela Vista, centro da capital paulista.

Em nota, a campanha de Doria disse que marcou para amanhã (20) um “adesivaço” e que em uma “pequena fração dos impressos não havia a menção ao CNPJ”. Segundo o comunicado, esse lote em desacordo com a legislação eleitoral ficou retido no comitê. “O adesivaço será realizado no sábado e a campanha está segura de que o material que distribui está perfeitamente adequado a todos os requisitos da legislação eleitoral”, conclui o informe.