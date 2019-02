PY PF faz apreensões de produtos contrabandeado do PY e prende dois

A Polícia Federal apreendeu ontem (20), às margens do rio Paraná, na região de Altônia/PR, grande quantidade de eletrônicos, agrotóxicos e cigarros de origem estrangeira. Os produtos, provenientes do Paraguai, foram despachados por embarcações na região do rio Paraná que faz fronteira fluvial com o município de Eldorado/MS. Estavam escondidos em 12 veículos automotores, tais como carros, caminhonetes e, até mesmo, dentro de uma ambulância.

No momento da abordagem, os contrabandistas empreenderam fuga, atentando, inclusive, contra a vida de um Policial Federal ao tentar atropelá-lo. O policial prontamente reagiu à agressão, em legítima defesa, alvejando o criminoso. Ato contínuo, este foi imediatamente socorrido no local pela equipe policial e encaminhado ao pronto socorro de Altônia/PR. Duas pessoas foram presas em flagrante pela prática de contrabando e descaminho, sendo uma delas indiciada, ainda, pela tentativa de homicídio do agente.