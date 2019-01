Lava Jato PF indicia jornalista por vazar dados sobre fase da Lava Jato Francisco José de Abreu Duarte responderá por embaraço de investigação por ter passado informações a blogueiro

A Polícia Federal indiciou o jornalista Francisco José de Abreu Duarte pelo crime de embaraço a investigação de organização criminosa, devido ao vazamento sobre a 24ª fase da Operação Lava Jato, na qual o ex-presidente Lula foi levado coercitivamente a prestar depoimento.

Segundo o G1, o caso passou a ser investigado porque assessores do político teriam sido avisados de que a operação estava prestes a ser deflagrada, sendo que as informações eram sigilosas.

Com o indiciamento, o inquérito segue para o Ministério Público Federal que avalia se oferece ou não denúncia à Justiça.

A auditora da Receita Federal Rosicler Veigel, que atuava na força-tarefa da Lava Jato, disse à PF que, em fevereiro de 2016, contou ao então namorado, o jornalista Francisco Duarte, que uma "bomba" relacionada ao ex-presidente Lula estava prestes a acontecer.

Em março de 2017, o blogueiro Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania, foi conduzido coercitivamente à PF em São Paulo. Ele foi ouvido no inquérito da PF do Paraná que apurava o fato dele ter feito a divulgação antecipada da condução coercitiva de Lula na Lava Jato.