Cocaína PF já apreendeu em 2019 mais cocaína do que o dobro do ano passado Apreensões de entorpecentes mantêm dinâmica de aumento do tráfico de cocaína e pequena redução do transporte de maconha que passam pelo Estado do Mato Grosso do Sul

Por: Dourados Agora 05/09/2019 às 14:37

A Polícia Federal concluiu a contabilidade de toda a droga apreendida até o fim de agosto deste ano no Estado do Mato Grosso do Sul, em seus procedimentos cartorários. O total de cocaína apreendida já soma mais do que o dobro no mesmo período do ano passado. No entanto, mantendo dinâmica do mês anterior, as apreensões de maconha deste ano ainda não chegaram às quantidades de 2018. Foram apreendidas 5,58 toneladas de cocaína e 45,44 toneladas de maconha nos oito primeiros meses deste ano. Já em 2018, no mesmo período, foram contabilizadas 2,74 toneladas de cocaína e 59,30 toneladas de maconha. Drogas apreendidas na PF/MS (Inclui ocorrências da PF e da PRF) 2019 - até 31/8 COCAINA – 5,58 ton MACONHA – 45,44 ton 2018 - até 31/8 COCAÍNA - 2,74 ton MACONHA - 59,30 ton 2018 COCAINA - 4,13 ton MACONHA - 84,63 ton 2017 COCAINA - 3,12 ton MACONHA - 162,75 ton 2016 COCAÍNA - 3,72 ton MACONHA - 83,45 ton 2015 COCAÍNA - 4,47 ton MACONHA - 71,57 ton FONTE: SEC/DRCOR/PF/MS