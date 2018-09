Rio PF já sabe onde começou fogo no museu; ação criminosa não é descartada Museu Nacional, no Rio, abrigava acervo de 20 milhões de peças

Os peritos da Polícia Federal (PF) identificaram o local onde iniciou-se o incêndio no Museu Nacional, no Rio. No entanto, para evitar mais especulações, a equipe optou por, a princípio, não revelar. A hipótese de o incêndio ser criminoso não foi descartada, segundo o 'RJTV'. Um incêndio de grandes proporções destruiu o Museu Nacional, que fica na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, no último domingo (2).



Muita gente aproveitou o feriado de sete de setembro para passear na Quinta da Boa Vista e conferir o que restou do prédio do museu e de parte do seu acervo de 20 milhões de peças. Uma manifestação contra a falta de investimentos do país em ciência e tecnologia também aconteceu no local nesta sexta-feira (7).