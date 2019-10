PF monta ponto em shopping PF monta ponto em shopping para agilizar procedimentos em MS

No objetivo de facilitar o acesso do cidadão aos serviços de atendimento ao público, a Polícia Federal inaugurará na próxima segunda-feira, 14 de outubro próximo, às 10h, as novas instalações de atendimento no Shopping Campo Grande. Além do Setor de Passaporte, que já está em operação no local desde agosto de 2013, passarão a lá se localizar a Delegacia de Imigração (Delemig), a Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos (Deleaq) e a Delegacia de Controle de Segurança Privada (Delesp).

A mudança das Delegacias e setores de atendimento ao público para um local mais central e com acesso mais facilitado cumpre dois objetivos estratégicos da atual gestão da Polícia Federal no Estado do Mato Grosso do Sul.

O primeiro, afeto ao lado administrativo, consiste em facilitar a vida da população, com melhor acesso ao usuário dos serviços da PF, tais como requerentes de passaportes, empresas de produtos químicos, requerentes de porte e posse de armas de fogo, empresas de segurança privada e também dos estrangeiros, que precisam comparecer às repartições da PF para controle de estadia ou permanência em solo brasileiro.

O segundo objetivo, mais ligado à atividade de polícia judiciária, visa aumentar o nível de segurança da sede da Polícia Federal na capital sul-mato-grossense, a qual concentrará Delegacias, setores e núcleos operacionais e de investigação, reduzindo desta forma os riscos inerentes a locais com grande circulação de pessoas.

O Superintendente Regional da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul, Cléo Matusiak Mazzotti, entende como muito significativa a mudança de parte dos setores da Superintendência para o Shopping Campo Grande. Segundo ele, foram meses de negociação até a formatação de um convênio que melhora significativamente a organização das instalações da PF na Capital e traz benefícios à população.

"A Polícia Federal sempre atrai mais atenção pelas investigações, operações e deflagrações realizadas. Não obstante, há uma significativa responsabilidade administrativa e de prestação de serviços, a qual deve ser realizada de forma a facilitar o acesso e o atendimento do usuário. A instalação dos setores de atendimento ao público no Shopping Campo Grande possibilitará um acesso facilitado da população aos serviços administrativos e preservará o edifício sede para as atividades investigativas e operacionais", afirmou Mazzotti.