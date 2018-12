Guarulhos PF prende 8 passageiros no aeroporto com cocaína em cobertores, garrafas e sacos de café Além deles, foram presos um passageiro com passaporte falso e três com pedras preciosas.

Por: G1 17/12/2018 às 16:20 Comentar Compartilhar

A Polícia Federal prendeu oito passageiros tentando embarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com drogas escondidas nas malas, em garrafas e até em sacos de café. As oito pessoas foram presas em flagrante neste sábado (15) e domingo (16). Além deles, foram presos um passageiro com passaporte falso e três por usurpação de bens da União. Veja quem foi preso e por quê: Uma brasileira de 25 anos com 2 kg de cocaína no fundo falso da mala. Ela iria para Lisboa. Um nigeriano de 37 anos com 12 kg de cocaína em sacos de café. Ele iria para a Nigéria. Uma brasileira de 24 anos com 2 kg de cocaína no fundo falso da mala. Ela iria para Maceió (AL). Um brasileiro de 26 anos com 6 kg de cocaína no fundo falso da mala. Ele iria para a Etiópia. Uma espanhola de 36 anos com 10 kg cocaína escondida em cobertores. Ela iria para Lisboa. Uma brasileira de 21 anos com 4 kg de cocaína em uma placa escondida na lateral da mala. Ela iria para a Suíça. Uma paraguaia de 25 anos com 5 kg de cocaína na mala. Ela iria para Lisboa. Um filipino de 39 anos com 7 kg de cocaína escondidos em três garrafas de espumante. Ele iria para a Etiópia. Um homem de 41 anos com passaporte peruano falso. Uma chinesa de 38 anos com três pessas de metal dourado não declarados Uma cinesa de 39 anos com duas pedras ametista somando 17 kg. Um chinês de 29 anos com 4 kg de pedras preciosas e 45 cartelas do medicamento Terfamex. Os presos serão encaminhados ao presídio estadual, onde ficarão à disposição da Justiça.