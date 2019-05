Pornografia infantil PF prende em São Paulo homem suspeito de divulgar pornografia infantil

Um homem foi preso hoje (29), pela Polícia Federal, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, por divulgação de pornografia infantil no Instagram. O nome do preso não foi divulgado, mas a Polícia Federal informou que se trata de um homem de 23 anos.

Na casa dele foi encontrado vasto material de pornografia infantil e, por essa razão, a PF apreendeu seu celular e o HD do seu computador. Ele foi autuado em flagrante por posse de pornografia infantil e conduzido para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Esse crime é tipificado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e prevê pena de reclusão de um a quatro anos.

A polícia chegou a ele após uma denúncia da Organização não-governamental National Center for Missing Exploited Children, dos Estados Unidos, que atua em parceria com as polícias no combate a crimes contra crianças.