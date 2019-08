PGE PGE em Ação exibe programa sobre o Núcleo de Gestão Estratégica

O programa PGE em Ação trata sobre o Núcleo de Gestão Estratégica (NGE), da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que neste ano teve suas ações ampliadas.

A equipe do NGE tem a responsabilidade de traçar estratégias relevantes, aplicá-las e monitorá-las nos setores da PGE com o intuito de fomentar a melhoria dos trabalhos na execução e otimização dos serviços entregues à sociedade.

A chefe do setor, Simone Dantas, conta um pouco da história do NGE, das demandas e objetivos do setor, e enfoca também a campanha Quem Somos? e, indiretamente, o Formulário Banco de Talentos que é essencial para alcançar as metas estabelecidas para os desdobramentos das atividades propostas pelo Núcleo, pois, a ideia é que neste segundo semestre sejam intensificadas as ações do setor nas áreas de Comunicação e, posteriormente, de Capacitação.

O PGE em Ação é destinado a divulgar a atuação e finalidade institucional da PGE de Mato Grosso do Sul, suas unidades, eventos apoiados e realizados pela Esap e serviços administrativos executados pela PGE e colocados à disposição da população.

O Programa é exibido quinzenalmente, às terças-feiras, às 7h. As reprises são às quintas-feiras, às 17h; aos sábados, às 11h30; e aos domingos, às 9h30 na TV Assembleia. Todos os programas também são replicados pela TV Educativa – canal 4.1 (tv aberta) e canal 15 (da NET). As pessoas ainda podem acessar o canal de vídeos nas redes sociais para assistirem a qualquer momento e se inscreverem para receber a notificação da próxima edição .