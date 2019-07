Assessor Jurídico PGE publica gabarito definitivo e lista de classificados da prova Objetiva para o cargo de Assessor Após o resultado, 120 dos 487 candidatos que compareceram no dia do certame terão a prova Escrita corrigida.

O gabarito definitivo e a lista de classificados da Prova Objetiva do 2º Processo de Seleção Simplificada de Aptidão para Composição de Cadastro Reserva para o Cargo de Provimento em Comissão de Direção Gerencial e Assessoramento estão disponíveis nos sites: www.concurso.ms.gov.br e www.pge.ms.gov.br. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (22.7).

O Processo de Seleção foi realizado no dia 30 de junho e consistiu de duas fases (Escrita e Objetiva), todas de caráter eliminatório e classificatório. A Prova Objetiva teve 40 questões de múltipla escolha, valendo 0,25 cada questão.

O gabarito preliminar foi divulgado no dia 1º de julho. Já os recursos interpostos pelos candidatos puderam ser feitos desde a 0 hora até às 23h59 (horário de Mato Grosso do Sul), do dia 2 de julho de 2019.

Aprovados

Os aprovados que forem chamados exercerão a função de Assessor de Procurador, da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE) e deverão realizar atividades de nível superior e assessoramento jurídico e administrativo aos procuradores.

O cargo será exercido na capital sul-mato-grossense, podendo a lotação ocorrer em todos os setores onde exista atuação da PGE. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, no horário de funcionamento estabelecido pela instituição.

A remuneração correspondente ao cargo em comissão de Direção Gerencial e Assessoramento, símbolo DCA-7, função Assessor de Procurador, é de R$ 2.029,76, acrescida de 100% de gratificação pelo exercício de cargo em comissão.

Abstenção

Dos 723 candidatos com inscrições deferidas, 236 faltaram. Ou seja, 32,64% não compareceram para participarem do Processo Seletivo. Dos 487 restantes que compareceram no dia do certame, 120 conseguiram alcançar a nota de corte que foi 6,5. A maior pontuação chegou a 9,5.