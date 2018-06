PGR pede prorrogação de inquéritos sobre Aécio Neves no STF Senador é acusado de receber vantagens ilícitas em dois inquéritos. Aécio Neves nega as acusações

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 28.11.2017

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação por mais 60 dias de dois inquéritos envolvendo o senador Aécio Neves (PSDB-MG). As investigações são relatadas pelos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.

Na primeira investigação, o nome do senador foi citado por ex-executivos da empreiteira Odebrecht, que teriam repassado vantagens indevidas em 2014 para campanha do senador à Presidência da República.

No segundo inquérito, o parlamentar também é acusado de receber doações ilegais.Em abril, Aécio prestou depoimento à Polícia Federal e disse que os próprios delatores afirmaram nos depoimentos que as contribuições financeiras feitas pela Odebrecht às campanhas do PSDB nunca estiveram vinculadas a qualquer contrapartida