Rachid Neder Picape perde freio e colide em muro quase no cruzamento de Avenida na Capital Motorista teve escoriações e foi encaminhado para UPA Vila Almeida. Passageiro diz que eles tentaram evitar acidente, com o freio de mão, mas, também não funcionou.

Foto: Graziela Rezende/G1 MS

O motorista de uma picape levou um grande susto na manhã desta segunda-feira (15), na rua Artur Jorge quase no cruzamento com a Rachid Neder, em Campo Grande. Ao sentir falha mecânica no freio, ele e o passageiro Marto dos Santos Guimarães, de 52 anos, tentaram puxar o freio de mão, porém o carro continuou a "pegar velocidade" e então subiu uma calçada, derrubou uma placa e parou no muro de uma oficina mecânica. Não houve feridos graves.

"Nós tínhamos acabado de deixar lenha em um local na Avenida Mascarenhas de Moraes. Ao virar na rua, constatamos que o freio de mão não estava mais funcionando. A gente até tentou o freio de mão, mas, viu que não tinha mais como então o carro bateu no muro. O jovem, que é filho do meu patrão, teve umas escoriações e foi levado para a UPA [Unidade de Pronto Atendimento] Vila Almeida", afirmou ao G1 Marto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para atendimento médico. Na rua, ficaram alguns destroços e o veículo deve ser encaminhado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).

Fonte: G1 MS.