Picapes, caminhões e retroescavadeiras estão a venda pela Sanesul

Foto: Reprodução

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) está colocado à venda 62 lotes de automóveis (utilitários, caminhões e furgões) retroescavadeiras e bens diversos. A comercialização está sendo feita através de leilão via Internet já aberto no portal da leiloeira Regina Aude. O pregão presencial está marcado para o dia 18 de junho (próxima terça-feira), a partir das 13h30min (horário MS) no Auditório da Associação Brasileira de Odontologia de Mato Groso do Sul (ABO/MS).

O destaque natural são as 32 picapes GM/Montana Conquest 1.4 ano 2009/2010, cada uma com lance mínimo de R$ 6 mil. Três caminhões (valores entre R$ 2,5 mil e R$ 7 mil) também estão à venda, assim como cinco máquinas retroescavadeiras com lances a partir de R$ 11,5 mil.

Um nicho especial de mercado está de olho no lote de número oito. São 5.000 quilos (montante estimado) de carcaças de hidrômetros. O que chama atenção é o fato de que 60% (em média) da composição deste material ser em bronze - liga metálica que tem como base o cobre e o estanho. O valor mínimo do quilo de carcaça está fixado em R$ 5,75.

Os interessados no pregão podem vistoriar os lotes nos dias 11, 12 e 17 de junho das 8h30min às 11 horas e das 14 às 16 horas no pátio da Sanesul, localizado na Rua Estrela do Sul, 300, Bairro Vilas Boas, Campo Grande, MS. No dia 18 (data do leilão) a visitação estará aberta apenas das 8h30min às 11 horas. Somente avaliações visuais serão permitidas.

O edital completo do leilão pode ser conferido pelo link. Mais informações devem ser solicitadas com a equipe da Leiloeira Regina Aude pelo fone 67-98124-8975.