ESPORTE Piloto campo-grandense de kart disputa Campeonato Brasileiro Monteiro é um dos cinco sul-mato-grossenses na disputa

Foto: Reprodução

Tudo pronto para o piloto de kart, campo-grandense, Rodrigo Monteiro estrear no 54º Campeonato Brasileiro de Kart a ser realizado no kartódromo Delci Damian, Cascavel, entre os dias 15 a 20 de junho de 2019, pela categoria F4 Sênior. O certame, disputado em duas fases mais importante da modalidade no Brasil já tem mais de 400 inscritos.

Na primeira fase estarão em disputa títulos de melhor do Brasil em 9 categorias: F4 Sênior, F4 Graduados, Mirim, Júnior, SF4, Cadete, Júnior Menor, Codasur e KZ Sênior. Além do Monteiro mais 4 Sul-Mato-Grossenses estarão na disputa: Luciano Garcia, F4Sênior, Diego Borges, Mirim, na segunda fase estarão: Mateus Laba, 2T Graduados, e Rodrigo Stephanini, F4 Super Sênior.

A programação da 1ª fase do Brasileiro prevê 10 sessões de treinos livres, de 10 minutos, para todas categorias na terça e quarta, e duas provas classificatórias, uma na quinta e outra na sexta, uma pré-final na sexta e a Final no sábado. As finais serão transmitidas ao vivo pelo grupo Globo (Sport TV e Globoesporte.com.br), Master TV. E todas classificatórias serão transmitidas também pelo canal CBA BRKART, no YouTube, pelo site catve.com e no aplicativo Catve Live.

Monteiro, 39 anos, é bacharel em Marketing e piloto profissional há 4 anos. Disputou 24 corridas, obteve 7 poles, 9 vitórias, 2 títulos e um vice. Começou a se interessar pelo automobilismo aos 8 anos, ao ajudar seu pai, Haroldo, e o seu tio, na equipe de kart deles. Sua primeira experiência no kart foi aos 11 anos amaciando motores. Ele conta que o maior sonho é vencer o Campeonato Brasileiro de Kart.

Segundo Monteiro, o maior desafio e dificuldade é o financeiro, pois é difícil conseguir patrocínio e para se manter em alto nível precisa ter dinheiro. E enfrentar pilotos renomados e com títulos nacionais no currículo. Sua expectativa é estar entre os 5 primeiros. Para isso, ele tem investido em um misto de preparação aeróbica com treinos na pista 3 vezes por semana. Persistência e força são o seu maior trunfo. “Carrego comigo uma força muito grande de vencer, nunca desisto. ” Disse Monteiro.

Seu maior incentivador é o seu falecido pai. “Ele infelizmente nos deixou em março do ano passado, mas acredito que ele estará lá me olhando, este brasileiro é para ele” Disse Monteiro. Após o brasileiro, o velocista se concentrará no estadual de kart do MS, ele está a 2 pontos do líder do campeonato, objetivando tornar-se campeão.

Monteiro é patrocinado por: Tabuleiros Garage, Priscila Vendas Pilates, Auto Posto Mais, Imoblar, Renovar. Equipe EMS RACING