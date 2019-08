Stock Car Piloto da Stock Car participa de blitz e convida motorista para volta no Autódromo de Campo Grande

O piloto da Stock Car, Lucas Foresti, participou na última quinta-feira (8), de uma blitz diferente promovida pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em Campo Grande. Além da conscientização no trânsito em função do Dia Nacional do Pedestre, o piloto escolheu um motorista para dar uma volta com ele de safety car, no Autódromo Internacional de Campo Grande.

“É super importante ajudar na conscientização dos motoristas e contribuir para um trânsito melhor. Nós pilotos temos que dar exemplo lembrando que lugar de corrida é na pista. Hoje tenho essa consciência e quero passar um pouco da minha experiência para os demais motoristas”, comentou Lucas Foresti.

O escolhido para o passeio, foi o estudante de direito, Arthur Vasques, que nunca tinha entrado no autódromo da cidade. “É uma oportunidade única. Não pensei duas vezes quando me perguntaram”, comentou.

Ao desembarcar do “passeio radical”, o acadêmico que seguia para casa quando foi abordado na blitz, se disse muito entusiasmado com as duas voltas. “Agora me segurem lá em casa, pois vou passar a semana toda contando que andei num stock à 210 quilômetros por hora”, brincou.

Para o chefe de fiscalização do Detran-MS, André Canuto, que acompanhou toda a operação, a mensagem que fica é só uma: “Lugar de altas velocidades é nas pistas de corrida e não no trânsito”.

A Stock Car desembarca em Campo Grande para a disputa da sexta etapa da temporada 2019 neste final de semana. O agito na Capital já começa nesta sexta-feira (9) com a disputa de Pit Stop com o carro de corrida e presença de pilotos.

A ação foi realizada pelo Detran-MS e contou com o apoio do BPMtran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito).