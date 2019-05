TRAGÉDIA Pilotos de avião que caiu com Gabriel Diniz eram diretores de aeroclube Clube alega que eles deram carona ao piloto, mas Anac vê indício de serviço irregular

O piloto e o copiloto da aeronave que levava o cantor Gabriel Diniz e caiu nesta segunda-feira (27), eram diretores do Aeroclube de Alagoas. Segundo o G1, a assessoria do clube diz que eles deram carona para o músico até Maceió, onde ele iria encontrar a namorada. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) diz que há indícios de que o avião fazia irregularmente táxi aéreo. Uma investigação foi aberta e o Aeroclube foi suspenso.

Conhecido pelo hit "Jenifer", Gabriel Diniz morreu no acidente, assim como o piloto Gabriel Abraão Farias, 27, profissional desde 2012, e Linaldo Xavier Rodrigues, que tinha 3 anos de experiência. Os dois eram comandantes.

"O Farias era muito amigo do Gabriel Diniz, e levou o Xavier para passar o fim de semana em Salvador (BA), onde encontraram o cantor [que havia feito show em Feira de Santana] e voltariam juntos para Maceió", disse um outro diretor do Aeroclube, identificado somente como Roberto.

Os três viajaram em um monomotor de modelo PA-28-180, fabricado em 1974 e que era do Aeroclube. No início da tarde de ontem, o avião caiu no povoado de Porto do Mato, na cidade de Estância, próximo à Bahia. Os corpos foram resgatados em uma área de mangue.

(Divulgação)

O Aeroclube garante que o avião tinha manutenção em dia. Junto à Anac, o monomotor era registrado somente para fazer voos de instrução e não podia ser usado como táxi aéreo. Ele poderia ser usado para uso pessoal dos donos. Mas o pai de Gabriel, Francisco Diniz, afirmou que o filho fretou o avião e pagou para utilizá-lo

Com a interdição da Anac, outras 9 aeronaves que pertencem ao aeroclube estão proibidas de voar. O aeroclube informou acreditar que o processo seja "temporário".

As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Ceripa), da Aeronáutica.

NOTA DO AEROCLUBE

O Aeroclube de Alagoas, em nome de sua diretoria, em virtude do trágico acidente com sua aeronave Cherokee (PA 28) de prefixo PT-KLO, ocorrido hoje na data 27/05/2019, aproximadamente às 12h, vem a público prestar solidariedade às famílias dos ocupantes e informar que já está à disposição dos órgãos fiscalizadores para auxiliar no que for necessário.

VEJA DA ANAC

A Agência abriu um processo administrativo para apurar possíveis irregularidades em relação à operação da aeronave acidentada. Essa apuração verificará em quais condições estava sendo feito o transporte de passageiro em aeronave de instrução, categoria destinada a voos de treinamento. Após a conclusão da investigação ou mesmo durante o andamento do processo administrativo instaurado, os responsáveis poderão ser multados e ter licenças e certificados cassados.