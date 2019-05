Motocross Pilotos do Brasileiro se preparam para pista arenosa de Três Lagoas Terceira etapa da competição será no fim de semana

Os pilotos do Campeonato Brasileiro de motocross se preparam para os desafios da pista da Arena Mix, em Três Lagoas, que será palco da terceira etapa da competição nestes sábado (1º) e domingo (2).

Campeão em 2018 na categoria Elite MX, o equatoriano Jetro Salazar (Honda Racing) avaliou que o piso de areia é o diferencial da fase.

“Para isso, fizemos nossos treinos em um terreno mais arenoso, que com certeza exigirá bastante da parte física”, disse. O piloto está na segunda colocação na tabela de classificação da Elite MX e em terceiro da MX1.

Pela MX2, o catarinense Lucas Dunka e o goiano Matheus Klysman, também da Honda, reforçaram que o tipo de terreno encontrado na pista de Três Lagoas demanda maior condicionamento físico dos pilotos.

“Aprimoramos os treinos físicos, principalmente nos membros superiores. O foco, claro, é sempre a vitória”, revelou Dunka, quarto colocado da categoria para motos de 250 cilindradas.

“A preparação física e mental foi bastante intensa nos últimos dias para encarar a etapa na areia”, contou Klysman.

A etapa do Brasileiro também será válida pelo Campeonato Estadual. As provas oficiais serão sábado e domingo e contemplam as categorias MX1, MX2, MX3, MX4, MX5, MXJR, MX2JR, Nacional-Pró, 50cc e 65cc. A entrada ao público é gratuita.

Confira a programação completa do evento:



SÁBADO (1º)

Treinos Livres

7h15min às 7h35min - MX2 / MX2JR

7h40min às 8h - MX1

8h05min às 8h20min - MX4 / MX5

8h25min às 8h45min – MXJR

8h50min às 9h05min - Nacional Pró

9h10min às 9h25min - 50cc

9h30min às 9h50min - MX3

9h55min às 10h10min - 65cc



Treinos Classificatórios

11h10min às 11h33min - MX2 / MX2JR

11h38min às 12h01min - MX1

12h06min às 12h24min - MX4 / MX5

12h29min às 12h49min – MXJR

12h54min às 13h11min - Nacional Pró

13h15min às 13h30min - 50cc

13h35min às 13h55min - MX3

14h às 14h15min - 65cc



Provas Classificatórias

14h45min - MX2 / MX2JR - 20 min + 2 voltas

15h25min - MX1 - 20 min + 2 voltas



Provas Oficiais

16h - MX4 / MX5 - 15 min + 2 voltas

16h30min - Nacional Pró - 15 min + 2 voltas

16h55min - Pódio classes: MX4/MX5 e Nacional Pró



DOMINGO (2)

Warm-Up

7h15min às 7h30min - MX3 - treino de largada

7h35min às 7h53min - MX2 / MX2JR - treino de largada

7h58min às 8h16min - MX1 - treino de largada

8h20min às 8h35min - 50cc - treino de largada

8h40min às 8h55min - MXJR - treino de largada

9h às 9h15min - 65cc - treino de largada



Provas Oficiais

9h40min - MX3 - 20 min. + 2 voltas

10h15min - 65cc - 15 min. + 2 voltas

10h40min - Pódio classes MX3 e 65cc

11h35min - MX2 / MX2 JR - 30 min. + 2 voltas

12h35min - MX1 - 30 min. + 2 voltas

13h25min - MXJR - 20 min. + 2 voltas

14h - 50cc - 15 min. + 2 voltas

14h30min - Pódio das classes MX2 JR, MXJR e MXF

15h - Elite MX, MX1 e MX2 - 30 min. + 2 voltas

16h - Pódio das classes Elite MX, MX1 e MX2