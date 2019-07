Cela de delegacia Pintor que estrangulou ex é encontrado morto em cela de delegacia Ficou dias foragido e disse a família que tinha medo de ir para presídio

O pintor Fábio Braga do Amaral, 39 anos, que matou a ex-companheira Érica Aguilar Pereira, 38 anos, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (30) dentro de uma das celas da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Fábio foi preso no último domingo (28) na cidade de Bodoquena, distante 260 quilômetros de Campo Grande.

A funerária já está na delegacia e a morte foi confirmada pelo advogado que fazia a defesa, Hamilton Ferreira. Fábio se enforcou na cela com o próprio cadarço.

No último sábado (27), ainda foragido, o pintor fez contato com família, um mês e 16 dias após o crime. Para a irmã, o homem disse que estava bem e não queria se apresentar por medo de ir para um presídio.

Fábio Braga foi preso na cidade de Bodoquena na manhã de domingo (28) pela equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações). Conforme levantamento da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) o homem estava trabalhando e morando na cidade.

Policiais do GOI já monitoravam uma residência da cidade de Bodoquena, quando flagrou Fábio chegando ao local por volta das 8h30 deste domingo. Ele foi preso quando chegava em uma casa em construção, onde ele estava trabalhando. O homem foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Bodoquena e na segunda-feira (29) encaminhado para Campo Grande.

Ao chegar nesta segunda na Deam, Fábio disse que não tinha intenção de matar Erica e no dia do crime, a vítima teria tentado pular do apartamento dizendo que iria chamar a mulher dele. O pintor ainda disse que Erica queria ficar com ele, mas havia se recusado por ser casado. Conforme relato do suspeito, houve tentativa de tapar a boca da vítima, que estava gritando na janela, em um momento de desespero, e que ainda tentou reanimá-la ao perceber que ela havia desmaiado.

Fábio contratou advogado, combinou de se entregar no dia 13 de junho, dois dias após o crime, mas desistiu e fugiu. Desde então, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça e ele se encontrava foragido.

O crime

Érica Aguilar foi morta no dia 11 de junho em Campo Grande. A filha dela contou para a polícia que na data do crime Fábio estaria tranquilo, passou na casa da família, pegou a vítima, os dois filhos dela e deixou eles em um local para lanchar. Ele pagou a conta e depois voltou para buscar os três.

A adolescente de 15 anos, entrou com o irmão no quarto para dormir e escutou a mãe e o pintor conversando, mas não ouviu nada suspeito. Momentos depois, a menina acordou com Fábio só de cueca tentando asfixiá-la com uma espécie de manta. Nesse momento Fábio se vestiu e fez sinal para que ela ficasse quieta.

Ele pediu para que ela pegasse um boné, mas ao retornar, a menina encontrou a mãe sem os sinais vitais. Em seguida, a adolescente ligou para um familiar para pedir ajuda. A filha de Érica contou que já fazia um tempo que o Fábio e a mãe não se encontravam.