Pantanal Pisoteada por búfalos, mulher é resgatada de helicóptero no Pantanal Ela e o marido pegavam lenha no campo quando foram atacados por animais; vítima sofreu ferimentos pelo corpo

Mulher, de 57 anos, precisou ser resgatada de helicóptero após ser pisoteada por búfalos na região rural de Corumbá, a 419 quilômetros da Capital. Moradora da região do Taquari, ela trabalhava no campo, em companhia do marido, quando sofreu o ataque.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o casal pegava lenha no campo quando foi atacado pelos animais. O homem não ficou ferido, mas a mulher apresentava suspeita de fratura na costela, além de ferimento na cabeça, tórax, virilha e fratura no tornozelo.

Além de enviar a aeronave, equipe da Marinha realizou os primeiros atendimentos a vítima ainda no local. Ferida, ela foi encaminhada para Corumbá de helicóptero e, logo depois, encaminhada ao pronto-socorro municipal da cidade pelo Corpo de Bombeiros.