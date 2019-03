Pistoleiro Pistoleiro é assassinado a tiros após perseguir vítima

Pistoleiro foi morto pela vítima que ele perseguiu a pé na manhã desta sexta-feira (15) na região central de Japorã, cidade localizada no extremo Sul do Estado. O homem ainda não foi identificado.

Conforme o Campo Grande News, o suspeito saiu à caça da vítima pelo centro do município. O suposto alvo do crime, que teve o nome preservado, mesmo baleado, conseguiu tomar a arma do autor e revidar os tiros.

O SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil foi acionado para apurar o caso.

Ao Campo Grande News a delegada Allana Marielli Mazaro Zarelli confirmou o fato, mas deve se posicionar posteriormente.

A pessoa que seria o alvo do atirador chegou a ser atingida por disparo de arma de fogo e foi socorrida a um hospital de Mundo Novo.