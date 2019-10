Pistoleiro encapuzado invade casa e mata morador com trÃªs tiros

Interior Pistoleiro encapuzado invade casa e mata morador com três tiros Esposa da vítima estava tomando banho quando ouviu os disparos

Rodrigo foi morto dentro de casa com três tiros Foto: Itaquiraí News

Rodrigo de Andrade Moura, 26 anos, teve a casa invadida por um pistoleiro encapuzado e foi morto a tiros na noite de ontem (14) em Itaquiraí, cidade distante a 410 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a esposa da vítima relatou à polícia que estava tomando banho quando ouviu os disparos. Ao sair do banheiro, a mulher encontrou o marido ferido e um homem encapuzado saindo do local com uma arma.

Rodrigo foi ferido com tiros nas costas, no tórax e na cabeça. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí.