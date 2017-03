PlantÃ£o e palestra tiram dÃºvidas sobre o Imposto de Renda

Cidade Plantão e palestra tiram dúvidas sobre o Imposto de Renda

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Foto: Divulgação

Acontece de 20 a 24/03, na Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande, a “Semana do Imposto de Renda”. A iniciativa é do curso de Ciências Contábeis que mobiliza, todos os anos, acadêmicos e professores para sanar as dúvidas na hora de fazer a declaração.

A programação inclui uma palestra gratuita no dia 21/03, às 19h, com o tema “Desmistificando o Imposto de Renda”. Para ministrar o assunto foi convidado o auditor fiscal Marcos André Más, Chefe da Fiscalização da Delegacia da Receita Federal de Campo Grande. O plantão tira-dúvidas, também aberto ao público, será das 17 às 19h.

Segundo o professor Marcelo Ramalho de Lucena, coordenador do curso de Ciências Contábeis, o intuito da mobilização é contribuir com a comunidade prestando um serviço gratuito e de qualidade. Além disso, “é uma oportunidade para que o acadêmico, por meio de um atendimento real, possa vivenciar na prática a rotina de um profissional da área contábil, sempre com o suporte de professores, e o preparando para o mercado de trabalho”, explica.

A Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande está situada à Rua Venâncio Borges do Nascimento, 377 – Jardim TV Morena. Mais informações: (67) 3348.8845.