Pré-sal Plataforma no pré-sal da Bacia de Santos inicia produção

A Petrobras iniciou na noite de ontem (23) a produção de petróleo e gás natural a partir do navio-plataforma P-69, a oitava unidade instalada no Campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos.

Unidade do tipo FPSO (unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo e gás), a P-69 tem capacidade para produzir até 150 mil barris por dia de óleo e comprimir até 6 milhões de metros cúbicos diários de gás natural.

Localizada a aproximadamente 290 km da costa do estado do Rio de Janeiro, em profundidade de 2.150 metros, a P-69 produzirá a partir de oito poços produtores, tendo também sete poços injetores.

A construção do casco da P-69 foi finalizada no estaleiro Cosco, na cidade chinesa de Zhoushan. A integração dos módulos e o comissionamento final da unidade foram feitos no estaleiro Brasfels, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

A unidade faz parte do Consórcio BM-S-11 que tem a Petrobras como operadora, com 65% de participação; a BG E&P Brasil, subsidiária da empresa Royal Dutch Shell Plc, com 25% e a Petrogal Brasil, com 10%.