Tecnologia PlayStation VR irá ganhar novo modelo com suporte a HDR

Visor de realidade virtual irá ganhar uma nova versão. Foto: Divulgação/PlayStation

O PlayStation VR, visor de realidade virtual da Sony para o PS4, ganhará um novo modelo com mudanças de design e suporte à imagem HDR para televisões que estão adequadas à tecnologia. A nova versão começará a ser comercializada no Japão em 14 de outubro e, por enquanto, ainda não ter uma data oficial de chegada para o ocidente. No PlayStation Blog, é informado que o preço continuará o mesmo: US$ 399, aproximadamente R$ 1.260 sem impostos.

Além do visual atualizado, o novo PSVR tem entrada para headphone estéreo, um cabo mais fino que unifica toda a comunicação do visor e uma nova unidade de processamento (Processor Unit) capaz de enviar imagens em HDR. No modelo anterior, jogadores precisavam desconectar a unidade de processamento para aproveitar conteúdos com esse recurso, pois não havia suporte. Os PSVR não serão compatíveis entre si, então quem possuir o original não poderá simplesmente trocar a unidade de processamento para usufruir da novidade.

É importante lembrar que, se o usuário não possuir um televisor que tem suporte a HDR, a imagem não ficará igual no dispositivo e na TV. Em relação aos jogos, ambas as versões serão compatíveis com todos os mais de 100 títulos de PSVR, entre eles os já lançados, como Resident Evil 7 biohazard, e outros que ainda chegarão ao PlayStation 4, como Gran Turismo Sport e The Elder Scrolls 5: Skyrim VR.