Dourados PM de Dourados registra recorde na apreensão de drogas e cigarro em 2018

Sob a gestão do Tenente Coronel Carlos Silva, o 3º BPM que hoje é responsável pelo policiamento ostensivo e preventivo, bem como atendimento emergencial 190 da região leste de Dourados e dos Municípios de Douradina e Itaporã, obteve resultados bastante importantes contra a criminalidade no ano de 2018.

Veja os números preventivos

Como ênfase das ações de prevenção nos últimos 12 meses, policiais da Radio Patrulha, Pelotão de Transito, GETAM, Força Tática, CANIL e policiais que prestam serviços na administração do 3º BPM, realizaram inúmeras operações ordinárias e extraordinárias, com a abordagem de aproximadamente 41,5 mil pessoas e 27 mil veículos, tendo como resultado dessas ações: a captura de 499 foragidos da justiça; a apreensão 77 armas de fogo; a recuperação de 208 veículos com queixa de roubo ou furto;

a expedição de 7502 notificações de infração de transito e, a apreensão e encaminhamento de 619 veículos ao DETRAN de Dourados;

É importante frisar que foram retirados de circulação através de cumprimento de mandados de prisão, 499 pessoas que deveriam estar cumprindo suas penas nos estabelecimentos penais do estado, pelo cometimento de diversos crimes, principalmente os contra a vida, o patrimônio e o tráfico de drogas.

Ações de Inteligência

As ações da Agencia Local de Inteligência (ALI) durante ao ano de 2018, foram de suma importância na desarticulação de mais de 120 pontos de venda e distribuição de drogas na cidade de Dourados. Nesse período foram desarticuladas duas "bocas de fumo" por semana, gerando a apreensão de: 13,7 toneladas de maconha; 7 quilos de cocaína; 4,5 quilos de pasta base de cocaína; 2 quilos de crack; 6,5 quilos de haxixe e, 15280 maços de cigarro contrabandeados. Nesse sentido também é importante ressaltar os números na apreensão de maconha, que são 62% superiores aos de 2017 e no combate ao contrabando de cigarro com as apreensões 664% superiores as de 2017.

Número de Prisões

Durante o ano de 2018 foi realizado um número bastante expressivo de prisões em flagrante, totalizando 706 pessoas, além de 1037 prisões que culminaram em TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência). No total quase 2mil pessoas foram presas por cometimento de crime ou contravenção penal no ano de 2018 em Dourados.

Alcance dos Projetos sociais

O 3º BPM se destaca na participação social na cidade de Dourados e regiões vizinhas, sendo que durante o ano de 2018 os projetos como o da Equoterapia, PROERD, Projeto Mulher Segura e o projeto Diga Não Ao crime, alcançaram mais de 7mil pessoas entre crianças, adolescentes, jovens e adultos.

Reestruturação física das dependências do 3º BPM

Como um projeto dinâmico e com apoio da sociedade civil e de órgãos do poder público, a sede do 3ºBPM, que fica na Vila Industrial, sofreu uma modernização de suas dependências, adequando cada setor da administração as suas especificidades de trabalho. As obras ainda estão em andamento, mas já é notório a melhoria da qualidade de trabalho e na estrutura da sede do 3º BPM.

Relação com a imprensa

Atualmente o batalhão conta com um setor especifico que é a ASSECOM (Assessoria de Comunicação) coordenada pelo Subtenente Julio CT Arguelho, para realizar a interlocução do comando e das ações policiais com a imprensa local e de todo o estado, levando informações e matérias jornalísticas com transparência e riquezas de detalhes, auxiliando a mídias eletrônicas e escritas na publicidade das ações da PM em Dourados.

Esse setor ainda tem participação diária e semanal em programas de rádio e TV na cidade de Dourados, Campo Grande e Ponta Porã, o que expõem de forma positiva os trabalhos realizados pelos policiais do 3ºBPM.

Cursos de Formação

O 3º BPM atuou no ano de 2018 como unidade escola, formando Cabos e Sargentos da PMMS, oriundos de toda a região sul do MS. No total foram mais de 200 policiais formados em 2018 pelo polo de ensino do 3º BPM de Dourados.

Palavras do comandante

O comandante dos 3º BPM, disse que o ano como um todo foi de superação e de muitos resultados positivos e que os planejamentos para 2019 já se iniciaram.

"2018 foi um ano de muito trabalho e superação nas diversas atividades que o batalhão desempenha, mas com apoio logístico do Governo do Estado e da SEJUSP, na pessoa do Secretário Antônio Carlos Videira, finalizamos o ano com a operação "Boas Festas", que privilegiou ações preventivas na área urbana da cidade de Dourados, alavancando os números positivos do ano de 2018. Os planejamentos pra 2019 já estão sendo realizados com ênfase no trabalho preventivo de abordagem e patrulhamento em todos os bairros da cidade." Finalizou o comandante.