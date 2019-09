Operações PM intensifica operações e abordagens para coibir roubos e furtos

Com a proximidade do fim do ano e objetivo de manter a redução da criminalidade em Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar vem intensificando operações e abordagens em Campo Grande e em cidades do interior. A medida, inclusive, atende orientação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Nesta quarta-feira (25), por exemplo, o 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) da Capital realizou operação com dezenas de abordagens na região do Parque Sóter, no Norte da cidade. Duas viaturas e 15 militares participaram da ação coordenada.

“A presença da polícia nas ruas, em operações preventivas como essa, aumenta a sensação de segurança e coíbe crimes como roubos e furtos”, destacou o comandante do 9º BPM, tenente-coronel José Carlos Rodrigues. Segundo ele, esse tipo de trabalho será mais frequente nas ruas de agora até dezembro, período de festas de fim de ano.

Dados da Sejusp mostram que MS esteve mais seguro nos oito primeiros meses de 2019 em comparação com o mesmo período de 2018. Crimes de latrocínio reduziram 50%, enquanto roubos a comércio tiveram queda de 30,6% e roubos de veículos redução de 29,4%. Na Capital também diminuíram roubos em vias públicas (-23,3%) e em residências (-22,2%).

