Operação Boas Festas PM lança Operação Boas Festas para fortalecer combate a roubos e furtos Ação será deflagrada em Campo Grande, mas ocorre em todo o MS

A Polícia Militar lança nesta sexta-feira (06), às 8 horas, no centro de Campo Grande, a Operação Boas Festas. Juntamente com outros órgãos de segurança pública, o objetivo da ação é intensificar combate a crimes como roubos e furtos, em razão do aumento do fluxo de pessoas em áreas de comércio, graças ao pagamento do 13° salário.

De acordo com a Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública), o reforço no policiamento compreende as festividades de Natal e Ano Novo, em todo o Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, os policiais vão concentrar esforços no centro e nas principais vias, como Euclides da Cunha, Avenida Mato Grosso, Júlio de Castilho, Manoel da Costa Lima, Raquel de Queiroz, Marquês de Pombal e Bom Pastor.

Nestes locais, serão realizadas rondas ostensivas, ações educativas e preventivas de policiamento comunitário. As áreas de atuação foram definidas por meio de levantamentos realizados pelas forças policiais, através do serviço de inteligência e de consultas.