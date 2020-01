Suicídio PM mata mulher e comete suicídio depois de ser descoberto traindo A arma usada no crime pertence à Polícia Militar

O policial militar Daniel Piauí matou a mulher, Suelma Sousa, 32 anos, com dois tiros e depois cometeu suicídio. As informações são do G1.

O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (9), em Osasco, na Grande São Paulo. A arma usada no crime pertence à Polícia Militar.

Segundo a família e vizinhos, Suelma e Daniel discutiram durante a madrugada depois que a mulher descobriu suposta traição do policial.

O caso foi registrado como feminicídio no 10º Distrito Policial de Osasco. Suelma deixa um filho, que não estava em casa no momento do crime.