Operação PM mira traficantes de medicamentos e foragidos em nova fase de operação Blitz e abordagens são realizadas na praça Ary Coelho, Antiga Rodoviária e imediações

O 1° Batalhão da Polícia Militar realiza na tarde desta quinta-feira (07), no centro de Campo Grande, a sétima edição da Operação Laburu, com objetivo de coibir a incidência de crimes como o tráfico de drogas.

De acordo com Claudemir Domingos Braz, comandante do Batalhão, participam da ação cinco equipes, dentre as quais uma delas do Batalhão de Trânsito da PM.

Os policiais concentram fiscalização nas imediações do camelódromo, da Morada dos Baís, Praça Ary Coelho, Orla Ferroviária e também na antiga rodoviária.

São alvos foragidos, traficantes de drogas, usuários em posse de drogas e traficantes de remédios como abortivos e estimulantes sexuais.

O trabalho deve seguir até à noite. Por enquanto, uma arma de fogo foi apreendida e suspeitos foram encaminhados para a delegacia.