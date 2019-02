Corrupção passiva PM prende três policiais militares por corrupção passiva Eles são suspeitos de participação em esquema de contrabando

A Polícia Militar prendeu três de seus policiais, da base da Polícia Militar Rodoviária de Ponta Porã, suspeitos de praticar o crime de corrupção passiva. Outros cinco pessoas - civis - foram detidos, pelos crimes de descaminho e corrupção ativa.

Os policiais são suspeitos de participação em esquema de contrabando. A Polícia Militar não informou qual o material contrabandeado, mas informações apuradas pelo Correio do Estado dão conta de que são pneus, cigarros entre outras mercadorias de origem estrangeira.

Desde o ano passado, dezenas de policiais foram presos por suspeitas de participação no contrabando de cigarros paraguaios para todo Brasil. Os PMs facilitavam a passagem destas mercadorias.

Em nota, a Polícia Militar informou que “não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta por parte dos seus integrantes. Se comprovada a irregularidade, as medidas cabíveis serão tomadas pela Corregedoria Geral da PM no rigor da lei e os envolvidos responsabilizados administrativo e criminalmente”.

Os nomes dos envolvidos, nem tampouco as circunstâncias das prisões, não foram informadas pela Polícia Militar.