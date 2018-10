Especialização PM realiza 1° Curso de Policiamento Rodoviário para capacitar 30 militares

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) realiza nesta quarta-feira (31.10), em Campo Grande, o 1° Curso de Especialização em Policiamento Rodoviário com objetivo de capacitar policiais militares na fiscalização ostensiva do trânsito nas 141 rodovias estaduais.

O curso, realizado por meio do Batalhão de Policia Militar Rodoviária (BPMRv) terá 372 horas de duração, resultando em 45 dias de preparação.

A capacitação visa também executar a preservação da ordem pública nos quase 13 mil quilômetros de rodovias. A expectativa é ampliar a capacidade de enfrentamento aos crimes transfronteiriços, a preservação de crimes de trânsito e redução nos índices de acidentes.

Estão matriculados 30 policias militares, sendo um deles da PM do Estado de Santa Catarina. Na equipe de instrutores estão policiais de São Paulo e Paraná, além de especialistas de Goiás e Mato Grosso do Sul.