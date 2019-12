119 kg de pescado PMA apreende 119 kg de pescado, confisca barco e apetrechos proibidos

Na madrugada desta segunda-feira (9), agentes da PMA (Polícia Militar Ambiental) de Aquidauana prenderam e autuaram e R$ 4,5 mil três pescadores. Os policiais apreenderam durante a abordagem o barco que estava sendo utilizado na atividade, além do motor, redes e armas.

Dois infratores, de 62 e 22 anos, residentes respectivamente em Campo e Aquidauana, foram flagrados em uma embarcação pescando com redes e anzóis de galho. Foram encontrados na embarcação sete peixes das espécies pintado e cachara, pesando 80 kg, que eles tinham acabado de capturar na pescaria ilegal.

Os pescadores indicaram outro infrator que havia levado mais pescado para sua residência, onde disseram estar passando o fim de semana. O pescado, um barco e um motor de popa, sete redes de pesca e 30 anzóis de galho foram apreendidos.

A PMA localizou o terceiro infrator, de 49 anos, em sua residência próxima ao rio e encontraram dentro de um freezer mais 39 kg de peixes das espécies pintado, cachara e jaú. Além do pescado, foram encontrados na casa dois rifles calibre 22 e quatro munições intactas do mesmo calibre, sem documentação. O pescado, o freezer e as armas foram apreendidos.

Os três infratores receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com os materiais apreendidos, à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção. Os infratores também foram autuados administrativamente e foram multados em um total de R$ 4,5 mil. O pescado será doado para instituições filantrópicas.

O infrator de 49 anos, proprietário das armas, também foi autuado em flagrante por crime de posse ilegal de arma de fogo. A pena prevista é de um a três anos de detenção.