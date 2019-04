Operação Semana Santa PMA autua 26 pessoas e apreende 154 quilos de pescado durante a Operação Semana Santa

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental concluiu hoje (22.4), a operação Semana Santa, que teve início no dia 17 de abril. Os trabalhos já tinham sido reforçados neste mês, em virtude da tradição religiosa de se consumir peixe durante a Semana Santa, e muitos pescadores praticarem pesca nos finais de semana anteriores. No feriado prolongado intensificou ainda mais a fiscalização, pois a quantidade de pescadores aumenta significativamente, tanto de turistas de fora e também do Estado. O objetivo das ações é prevenir a pesca predatória, especialmente, onde estão concentrados os principais cardumes.

Os comandantes das 26 subunidades da Polícia Militar Ambiental intensificaram a fiscalização em suas respectivas áreas, utilizando, inclusive, o efetivo administrativo. Foram desenvolvidas também barreiras e combate ao desmatamento e carvoarias irregulares, extração e transporte de madeira e carvão ilegais e outros crimes contra a flora; também o transporte de produtos perigosos e os crimes de poluição e outros crimes ambientais. Trabalhos preventivos com visitas às propriedades rurais serão desenvolvidos e as vistorias de desmatamentos relativos à operação Cervo-do-Pantanal.