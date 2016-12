Sem liberdade PMA autua criador amador de aves por manter pássaro ilegalmente em cativeiro

Policiais Militares Ambientais de Aparecida do Taboado realizaram fiscalização em um criadouro de pássaros autorizado pelo órgão ambiental na cidade de Paranaíba e apreenderam ontem (21) um pássaro que estava em situação ilegal. Entre várias aves anilhadas e com documentação foi encontrado um pássaro da espécie coleirinho, que não constava no plantel do criador e sem anilha e documentação, o que é crime ambiental. O animal foi apreendido, juntamente com a gaiola.

O proprietário do pássaro, de 41 anos, residente em Paranaíba, foi autuado administrativamente e multado de R$ 500,00. Ele também responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção. O pássaro será encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.