Ambiente PMA autua empresa em R$ 30 mil por contaminação do solo na BR 267

Policiais Militares Ambientais de Bataguassu autuaram neste domingo (18) no final da tarde, uma empresa transportadora de agrotóxico, com sede em Ibiporã (PR), por derramamento de Herbicidas e Fungicidas, causando poluição do solo, da vegetação e possivelmente de um córrego à margem da rodovia BR 267, na altura do km 29, no município de Bataguassu.

A PMA confeccionou um auto de infração administrativo e arbitrou multa no valor de R$ 30.000,00 contra a empresa. Os responsáveis poderão responder por crime culposo de poluição. A pena para este crime é de seis meses a um ano de detenção.

A empresa foi notificada a realizar a remoção do material contaminante e a recuperação da área degradada, apresentando em três dias os resultados à PMA, que encaminhará os documentos ao Ministério Publico, depois de vistoria, para constatação da recuperação.