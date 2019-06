Nascente PMA autua homem em R$ 5 mil por desviar nascente Na propriedade foi construiu um dreno de 535 metros das nascentes

Policiais Militares Ambientais de Bataypora atuaram um produtor rural em 5 mil por desviar nascentes de córrego para abastecer tanques de piscicultura. A autuação aconteceu na tarde desta quinta-feira (27) em Nova Andradina, no assentamento rural Teijim

Com uso de máquinas, que não estavam mais no local, o proprietário rural, de 39 anos, construiu um dreno de 535 metros das nascentes do córrego Samamabaia, para abastecer dois tanques de piscicultura, tudo sem a autorização ambiental. A fiscalização ocorreu ontem (27) à tarde e, como o proprietário não se encontrava no local, ele foi notificado a se apresentar no quartel da PMA em Batayporã.

Ao comparecer hoje (28) e informar que realmente não possuía licença ambiental, o infrator, residente no Assentamento, foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 5.000,00. Ele também responderá por crime ambiental, com pena prevista de um a três anos de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar junto ao órgão ambiental Estadual um plano de recuperação da área degradada e Alterada (PRADA).