Autuado e multado PMA autua infrator em R$ 5 mil por incendiar resíduos em terreno com prejuízo à vizinhança

Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas receberam denúncias de moradores sobre um homem que incendiava ontem (16) à tarde diversos resíduos em um terreno baldio, localizado à rua quatro, Vila Jupiá na cidade, causando transtornos aos vizinhos.

A PMA chegou no momento em que o infrator (60) provocava o incêndio nos resíduos na área do terreno que ele efetuara a limpeza, bem como lixo que existia no local, que gerou grande pluma de fumaça, prejudicando toda a vizinhança, que o denunciou.

Os policiais ordenaram ao infrator que realizasse a contenção do fogo. Ele foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 5.000,00.