Degradação PMA autua proprietário de rancho em R$ 5 mil por degradação de área de preservação

Uma equipe de Policiais Militares Ambientais de Campo Grande autuou ontem (8) o proprietário de lotes nas proximidades do curso d’água do loteamento Parque Atlântico. A equipe esteve no loteamento no dia 27 de maio e verificou, que além das matas ciliares dos mananciais terem sido retiradas, havia construção de uma cerca com arame farpado dentro da área de preservação permanente (APP), sem autorização do órgão ambiental.

No dia da vistoria, não foi possível localizar o autor da infração, porém, ontem a equipe conseguiu identificar e localizar o infrator (49), residente em Campo Grande, que foi autuado administrativamente e multado em R$ 5.000,00. A equipe interditou as atividades e o autuado também responderá por crime ambiental e, se condenado, poderá pegar pena de detenção, de um a três anos de detenção.